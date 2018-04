Il rigore assegnato in Champions League al Real Madrid contro la Juventus fa ancora discutere. Tanti i pareri illustri arrivati a commento nelle ultime ore, una lista a cui si aggiungono anche le parole di Diego Armando Maradona. «Non c'era rigore per niente. Lucas Vazquez doveva tuffarsi perché era di fianco a Buffon e quello che veniva da dietro, Chiellini o Benatia, voleva rubargli la palla», le parole dell'ex fenomeno del Napoli.



«Vazquez si è tuffato, l’avrei fatto anche io, ma ci sarebbe stato comunque gol», ha continuato Maradona in diretta con i suoi fan su Instagram dagli Emirati dove oggi allena. Il Pibe de Oro poi ha precisato: «Al 99% sarebbe stato comunque gol del Real, Lucas avrebbe segnato in ogni caso. Però il grande protagonista è lui, per non aver approfittato della palla veloce che gli ha passato meravigliosamente Ronaldo».

