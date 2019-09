Dopo le indiscrezioni della stampa argentina, Diego Armando Maradona è il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata. Lo ha annunciato il club argentino sul proprio sito internet. Maradona torna a lavorare in Argentina dopo quasi 10 anni, l'ultima esperienza come ct dell'Albiceleste conclusa nel Mondiale del 2010 in Sudafrica. Domani la presentazione ufficiale. Diego ha firmato il contratto come nuovo direttore tecnico della prima squadra del Gimnasia La Plata fino al termine della stagione

