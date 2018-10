Maradona in tuffo dopo l'allenamento: «Se non è questo buttarsi nel fango»

Continua l'avventura messicana di Diego Armando Maradona. L'ex Pibe de oro azzurro, ormai da diverse settimane alla guida dei Dorados de Sinaloa, ha deciso di voler lasciare il segno anche in questa nuova parentesi della sua vita da allenatore. Così, dopo aver fatto il giro del web con un simpatico balletto in spogliatoio al fischio finale di una gara vinta in extremis, Diego torna a far divertire.



«Fine dell'allenamento con i Dorados de Sinaloa. Se non è questo lanciarsi nel fango...» scherza Maradona dal suo account Instagram. Il video caricato sui social vede Diego lanciarsi nel fango dopo la sessione quotidiana di allenamenti della squadra messicana, l'ennesima trovata del Pibe che fa il giro del web.



© RIPRODUZIONE RISERVATA