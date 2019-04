Maradona vuole lasciare i Dorados in Messico: «Penalizzati dagli arbitri»

«Potrei lasciare i Dorados alla fine della stagione. Mi dispiace molto ma è una mia decisione». La minaccia arriva da Diego Armando Maradona, attuale allenatore della squadra che milita nella seconda divisione messicana, inviperito per i presunti errori arbitrali che starebbero penalizzando la sua squadra, in piena zona playoff promozione.



«C'è qualcosa che non va. Parlerò col presidente - lo sfogo dell'ex Pibe de Oro in conferenza stampa - C'era un rigore chiarissimo per noi, ma sapete perché non ce l'hanno dato? Perché sanno che è la la squadra di Maradona. Forse sto facendo del male al Dorados e allora potrei pure andare via a fine stagione. E non ho un contratto firmato con nessuno».



Negli ultimi giorni, Maradona era finito al centro di aspre critiche per alcune sue dichiarazioni anti-Trump e pro-Maduro che avevano indotto la Federcalcio messicana ad aprire un'inchiesta. «Dedico la vittoria a Maduro e al popolo venezuelano che sta soffrendo per la politica imperialista degli sceriffi del mondo, che sono gli yankees. Oggi più che mai sono vicino a Maduro - aveva aggiunto l'ex fuoriclasse del Napoli - Che quel burattino di Trump sappia che non lo temiamo. Il popolo venezuelano non si farà piegare dalla sua tirannia e dalla sua politica del terrore».

