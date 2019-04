Cagliari, la sfida di Maran: ​«Battere la Juventus un sogno»

di Francesco Caruso

Cagliari-Juventus, secondo anticipo della trentesima giornata di serie A. Dopo aver battuto Fiorentina e Inter i sardi sognano il colpaccio anche contro i bianconeri, che proprio in trasferta, nel penultimo turno di campionato contro il Genoa, hanno trovato la prima sconfitta stagionale. Nella consueta conferenza stampa della vigilia l'allenatore dei sardi, Rolando Maran, non può che partire dall'assenza del fuoriclasse dei bianconeri, Cristiano Ronaldo: "Non cambia molto la sua assenza, al posto di CR7 giocheranno due attaccanti titolari in Nazionale. Si tratta di giocatori di livello assoluto, a prescindere dalle assenze la rosa dei bianconeri rimane fortissima".

Tre punti anche contro la Vecchia Signora significherebbero un bel balzo in classifica per il Cagliari: "Battere la Juventus? Con i se e i ma non si fa strada. Spero possiate farmi questa domanda a fine partita. Sappiamo che affrontiamo un avversario forte, la Juventus è la squadra più difficile da affrontare, siamo consci di dover fare un'impresa. I bianconeri stanno sempre sul pezzo e sono capaci di fare risultato anche nella giornata meno brillante. Battere l'Inter è stato bello, vincere contro la Juve lo sarebbe ancora di più. Dobbiamo avere questo sogno e scriverlo come vorremmo noi". Niente calcoli, in campo andranno i migliori: "Turn over in vista della Spal? Guardo partita per partita, senza fare calcoli, noi andiamo in campo per fare risultato con chiunque. Di gara in gara cercheremo le soluzioni migliori, ora pensiamo alla Juventus. A Verona ci siamo tolti un peso, in trasferta non facevamo punti da troppo tempo".



Precedenti di Maran con la Juventus, sorriso a metà: "Qualche pareggio sono riuscito a strapparlo, ma in un paio di casi la vittoria ci è stata portata via all'ultimo momento. Non voglio dire altro... Allegri dice che il campo è stretto? Siamo ospitali, proveremo ad allargarlo durante la notte: faremo il possibile". L'assenza di Cristiano Ronaldo ha gettato nello sconforto la Sardegna bianconera: "Io avrei il piacere che i tifosi venissero allo stadio per tifare Cagliari e per vedere i nostri campioni e non per Cristiano Ronaldo. Spero che domani si divertano". Le speranze di strappare punti contro la corazzata bianconera passeranno anche dai piedi, ma soprattutto per la testa del recuperato Leonardo Pavoletti: "E' un punto di riferimento importante, non deve diventare indispensabile. Venerdì con il Chievo abbiamo dimostrato che possiamo trovare delle soluzioni anche senza di lui. Detto ciò è un giocatore preziosissimo per noi".

Il Cagliari non batte e non fa punti in casa con la Juventus da quasi 10 anni: l'ultimo risultato positivo il 2 a 0 del 29novembre del 2009, quando la panchina rossoblù era occupata proprio dall'allenatore livornese.





