Di padre in figlio: ecco cosa combina Marcelo jr nello spogliatoio Real

Di padre in figlio. Se Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid, è uno dei difensori più tecnici al mondo, il figlio Enzo non è da meno. Almeno a vedere il video che l'orgoglioso padre ha caricato su Instagram e che immortala il bimbo in una piccola impresa. Ovvero una strepitosa serie di palleggi con i compagni di squadra del padre (Hernandez, Casemiro, Casilla, Vazquez, Modric, il padre Marcelo, Kovacic, Nacho, Asensio, Sergio Ramos) nel «vestuario» (lo spogliatoio) dei galacticos. L'obiettivo: scambiare il pallone di testa con ognuno dei giocatori, senza mai farlo cadere per terra e alla fine far canestro di testa. Obiettivo centrato, la sfida finisce con un abbraccio collettivo e con Enzo portato in trionfo.



