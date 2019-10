Marchisio lascia il calcio: ​domani l'annuncio allo Stadium

Claudio Marchisio dice addio al calcio giocato. L'ufficialità domani in occasione di una conferenza stampa che l'ex centrocampista della Juventus terrà all'Allianz Stadium. Una vita in bianconero (tranne una parentesi all'Empoli nella stagione 2007-2008), dalle giovanili fino all'esordio in prima squadra, il calciatore 33enne ha lasciato Torino nel 2018 per andare a giocare in Russia con la maglia dello Zenit San Pietroburgo. Tanti i successi con la Juventus per Marchisio, per lui in bacheca 7 scudetti, 4 Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane oltre a un campionato russo vinto la scorsa stagione con lo Zenit. Domani, nella sua Torino, l'epilogo di una carriera ricca di successi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA