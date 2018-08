Il calcio (e la vita) secondo Borriello: ecco il nuovo imperatore di Ibiza

di Bruno Majorano

Nel calcio italiano degli anni 2000 c'è una domanda da un milione di dollari. Marco Borriello ha cambiato più donne o squadre? Per trovare la prima risposta toccherebbe correre dietro al gossip da cronaca rosa con il rischio di perdersi in un dedalo di veline, letterine, e starlette più o meno note. E allora meglio ripercorrere la sua carriera calcistica, perché lì basta dare un occhio ai numeri (non quelli di telefono della sua rubrica, che anche sarebbero interessanti), per scoprire che ha giocato con 12 squadre diverse di serie A e con le maglie di ognuna di esse ha segnato almeno un gol. L'ultimo in ordine cronologico è datato 27 agosto 2017, un anno fa, ed è servito a conquistare la prima vittoria in serie A della Spal nella stagione del ritorno nel massimo campionato italiano.



Da agosto ad agosto, da un'estate all'altra, con il minimo comune denominatore di un isola: Ibiza. Quella dove è di casa praticamente da più di un decennio e quella stessa in cui ora ha deciso di ripartire. Anche con il calcio. Nell'arcipelago spagnolo delle Baleari ha preso decisioni importanti per la sua vita e la sua carriera. Ad esempio è a Formentera che nell'estate 2016 decise di fare una scommessa con il suo amico Bobo Vieri: «Se fai più di 15 gol il prossimo anno ti pago le vacanze», aveva detto l'ex bomber della Nazionale. E Marco, all'epoca senza squadra, aveva impiegato meno di una settimana a trovare l'accordo con il Cagliari. Morale: 20 gol (16 in campionato e 4 in coppa Italia) e scommessa vinta. E chissà se anche questa volta non ci sia lo zampino di Vieri nella scelta di Borriello di ripartire dall'UD Ibiza, squadra di terza serie spagnola che sogna in grande. L'annuncio è arrivato via social: maglia numero 22 con la B all'inizio del nome, una E in mezzo e 7 caselle vuote da riempire.



