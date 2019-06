Mario Rui vince la Nations League e Allan è protagonista col Brasile

Per la seconda volta di fila ha guardato tutto il match dalla panchina, ma per Mario Rui è comunque una serata di festa. Grazie al gol di Guedes, arrivato all'ora di gioco, il Portogallo batte l'Olanda in finale e vince la Nations League. Il terzino azzurro festeggia insieme con i compagni e posa con il trofeo vinto dalla nazionale lusitana, sperando di conquistarsi un posto anche nel prossimo Portogallo che disputerà gli Europei 2020.



A qualche chilometri di distanza fa festa anche Allan. Il Brasile gioca in amichevole contro l'Honduras e chiude con uno scoppiettante 7-0, il centrocampista azzurro subentra alla mezz'ora di gioco rilevando Arthur ed è protagonista del match. «Siamo pronti per la Copa America» scriverà poi Allan sui social, in vista del torneo che comincerà il prossimo 14 giugno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA