L'annuncio, a 6 giornate dalla conclusione del campionato, sembra ufficiale: l'Inter non cambierà allenatore. Così anche il prossimo anno sarà guidata da Luciano Spalletti, «è un grande tecnico, è giusto dargli fiducia, ha dimostrato coi fatti di ottenere risultati importanti». Così l'ad dell'Inter Beppe Marotta ai microfoni di Radio anch'io sport. «L'Inter sta viaggiando con gli stessi punti dell'anno scorso -ha detto Marotta- siamo terzi, l'anno scorso eravamo quinti». E le voce su Antonio Conte?: «Sono conseguenza del fatto che Conte è sul mercato e presenta un profilo vincente. Spalletti ha creato una struttura di squadra in crescita, è giusto dare fiducia».



ICARDI IN BILICO

«E difficile dare una percentuale sulle possibilità». Così l'ad nerazzurro Beppe Marotta sulla possibilità che Icardi resti la prossima stagione all'Inter. «Icardi sta acquisendo grande esperienza professionale, giorno dopo giorno, è un valore importante patrimonialmente per la società, ha un contratto ancora di 2 anni, è uno dei migliori attaccanti in circolazione. Tutte le valutazioni su di lui saranno fatte al momento giusto. La volontà della società è importante, ma c'è anche quella del giocatore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA