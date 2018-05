Qualche idea per Rudi Garcia, per il suo Marsiglia: Fellaini e Benatia. L'Olympique Marsiglia infatti punta sul nazionale belga Marouane Fellaini per rafforzare il centrocampo, è quanto sostiene 'L'Equipè secondo cui il club transalpino, finalista quest'anno dell'Europa League persa contro l'Atletico Madrid, ha messo nel mirino il giocatore del Manchester United. Secondo il quotidiano francese il direttore sportivo dell'OM, Andoni Zubizarreta, ha attivato i contatti con l'agente del giocatore in scadenza di contratto il 30 giugno. La squadra guidata da Rudi Garcia sta valutando anche altre piste, tra cui quella che porta al 35enne Yaya Touré e Benatia della Juve, che Rudi ha allenato una stagione nella Roma.

