Matarese, la prima volta in serie A del talento di Castellammare

di Gaetano D'Onofrio

La “famiglia” stabiese cresce. Dopo Quagliarella (Sampdoria), i fratelli Donnarumma (Milan), Mirante (Roma) e i tanti ex Juve Stabia militanti in massima serie, da ieri si aggiunge al gruppo a rigorose tinte gialloblù anche Luca Matarese.



Il giovane attaccante, classe ’98, ha fatto il suo esordio in serie A nel finale della sfida tra Atalanta e Frosinone, coronando così un sogno lungo una vita, iniziato al Menti, quando da bambino seguiva le gesta di papà Pasquale (centrocampista della Juve Stabia negli anni ’80), passando per le giovanili del Genoa e concluso proprio in maglia frusinate dopo le dieci presenze in B dello scorso anno, con la promozione dei ciociari negli spareggi playoff con il Palermo.

