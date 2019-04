Juventus, la crociata di Matuidi: «Bianco+Neri, no al razzismo»

«Bianco+Neri, no al razzismo»: Blaise Matuidi torna con questo post, su Instagram, sui buu razzisti durante Cagliari-Juventus. Il centrocampista bianconero, che più di altri ha protestato con l'arbitro Giacomelli per i cori contro Moise Kean, posta sul suo profilo social la foto del giovane attaccante con la braccia aperte sotto la curva del Cagliari, dopo il gol, e subito dopo un'altra foto in cui i due compagni sono ritratti insieme sorridenti.

