Mazzoleni e Banti diventano Var: l'Aia li nomina con Di Paolo e Nasca

Nasce il gruppo degli arbitri effettivi VAR PRO, con funzioni di Video Assistant Referee, a disposizione della Commissione arbitri nazionale per il campionato di Serie A, sulla base delle nuove norme di funzionamento degli organi tecnici approvate nella giornata di ieri dal Consiglio federale. Lo ha deciso il comitato nazionale dell'Associazione arbitri, riunito a Roma per deliberare anche le nomine necessarie a completare gli organici della dirigenza nazionale e regionale che saranno impiegati nei ruoli stabiliti dal regolamento associativo per la durata della stagione sportiva appena iniziata. Completati gli organigrammi dei comitati regionali, è stata approvata anche la composizione del settore tecnico arbitrale che conta 153 componenti. Sono state deliberate inoltre le nomine della Commissione che effettuerà le valutazioni, nei giorni 18 e 19 luglio a Tivoli, al corso di qualificazione per assistenti arbitrali degli Organi tecnici nazionali.



i primi arbitri Var ufficiali sono Paolo Mazzoleni e Luca Banti (appena dismessi dalla can A per raggiunti limiti d'età) e Di Paolo e Nasca, usciti dalla Can B.

