Mbappè sbarca nel mondo di “Holly e Benji”: «Che sogno»

di Gianluca Cordella

I mondiali li ha vinti con la Francia, la Champions con il Psg no, ma poco importa. Perché sul podio dei sogni realizzati, Kylian Mbappè da oggi può piazzarne almeno un altro: quello di sbarcare nel mondo di “Holly e Benji”. Il fuoriclasse francese, in Giappone per presentare una nuova partnership commerciale, è stato accolto da Yoichi Takahashi, il creatore del cartone animanto sul calcio più famoso del mondo, che per l'occasione ha creato una versione ad hoc di Mbappè, come se dovesse sfidare i due idoli della New Team alla stregua di un Mark Lenders o di un Julian Ross. Sul disegno il fuoriclasse del Psg, raffigurato con la divisa del club francese, è accompagnato dalla scritta “Benvenuto in Giappone”, cordiale messaggio di Takahasji. E un Mbappè alquanto entusiasta non ha resistito e ha postato subito il disegno sui social con un commento eloquente: «Che sogno».



E, in effetti, che la passione di Mbappè per il manga nipponico fosse forte era chiaro a tutti da tempo. A settembre, dopo un infortunio alla spalla, postò sempre su Instragram un selfie con una vistosa fasciatura "montandolo" con un'immagine che mostrava Holly con un bendaggio simile. La cosa non è sfuggita a Takahashi. «So che è un grande fan del mio lavoro e che a casa ha la collezione completa dei fumetti in lingua francese. E' una cosa che mi onora molto», ha raccontato il disegnatore.

