Mediapro, il presidente Roures critica la Lega calcio

«Ci chiedono un tipo di garanzie che nessuno ci aveva mai richiesto né qua in Spagna, né in Francia, né per la Champions League, né in nessun altro posto». Così il presidente di Mediapro, Jaume Roures, ha commentato la delibera approvata ieri dalla Lega Serie A per la risoluzione per inadempienza del contratto, efficace in sette giorni. È l'ultimo termine entro il quale la società spagnola, che ha vinto il bando per rivendere i diritti tv del campionato italiano, può mettersi in regola presentando la fideiussione da 1,2 miliardi di euro. «Ci hanno dato un termine di una settimana per presentare delle garanzie ma non ci hanno tolto i diritti tv» ha spiegato Roures in una dichiarazione all'agenzia spagnola Europe Press, ammettendo che «entro una settimana può essere».

