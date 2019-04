Mega monumento funebre alla Juve: ironia «triccheballacche» di Ercolano

di Francesca Mari

ERCOLANO - Monumento funebre alla Juve: l’ironia di Resina. La sconfitta della Juventus di ieri sera, sbaragliata dall’Ajax e fuori dalla Champions League continua ad “allietare” i tifosi napoletani che a Napoli e provincia non si fermano solo ai «triccheballacche».



Stamattina in via Alessandro Rossi ad Ercolano, adagiata su due cassonetti dei rifiuti, è comparsa una grossa bara con tanto di lumino e manifesto funebre. Una scultura a grandezza d’uomo, lavorata in legno e ricoperta finemente di nastro colorato. Insomma! Un lavoro fatto bene e che ha richiesto tempo. Una notte, tra festeggiamenti e botti, probabilmente!



Il triste annuncio, nel manifesto, è dato con i nomi di sei ragazzi che potrebbero essere gli autori dell’installazione o qualche amico juventino a cui è rivolta la beffa. Stupore e ilarità tra i cittadini che, arrivati ai cassonetti per depositare i rifiuti, hanno trovato e segnalato la burla.

