Meret-Di Lorenzo, che favole con la maglia della Nazionale

di Pino Taormina

La favola di due bravi ragazzi. Alex e Giovanni vanno in Nazionale a braccetto e sognano l'esordio. Mancini è stato chiaro con loro: meglio spezzare le reni alla Grecia e mettersi in tasca il pass per Euro2020 prima di tuffarsi tra le braccia degli esordienti. Ma l'ora fatidica non tarderà ad arrivare: anche perché in un Paese dove di italiani titolari tra i top club se ne contano davvero sulle dita delle mani, come fare a rinunciare al portiere e al terzino titolare di un Napoli che gioca la Champions e accarezza le vette dell'alta classifica? Piano piano la scalata all'Italia è partita, sia per Meret che per Di Lorenzo. I due non hanno frenesie particolari, ma sanno anche che se stanno lì, nel club azzurro, è perché se lo sono meritati.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO