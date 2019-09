Meret, nuova sfida in Nazionale: punta a convincere Mancini

di Bruno Majorano

I ragazzi della loro età di questi tempi sono alle prese con il ritorno dalle vacanze. Si raccontano cosa hanno fatto durante l'estate (Ibiza, Formentera, Mykonos...), si godono gli ultimi giorni di sole per ritoccare l'abbronzatura e iniziano a mettere la testa a posto pensando ai corsi universitari e agli esami da sostenere. Hanno tra i 20 e i 23 anni, ma bene o male le abitudini sono più o meno le stesse. Più o meno. Perché tra questi ragazzi non ce ne sono due, di 20 e 22 anni a testa. Loro in questi giorni saranno in giro per l'Europa, tra Armenia e Finlandia. Le vacanze le hanno messe alle spalle circa un mese e mezzo fa e l'unico esame da sostenere a stretto giro è quello del campo. Stiamo parlando di Gigio Donnarumma e Alex Meret.





