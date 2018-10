Meret, per lui niente Udinese: ​resta a Castel Volturno ad allenarsi

di Pino Taormina

Piano con Meret. Maneggiare con cura. A Udine non andrà, meglio continuare a farlo lavorare a Castel Volturno. Ha ancora una tabella di recupero ed è meglio non affrettare i tempi del suo rientro. Tra 15 giorni è previsto un nuovo controllo al braccio operato e da quel momento in poi, il ragazzo potrà forzare per il suo esordio con la maglia del Napoli. Calvario, dunque, in dirittura d’arrivo, ma senza avere fretta. Il portiere friulano potrebbe andare in panchina verso i primi di novembre, ma a questo punto la prima gara ufficiale per 21enne, quella dell’esordio, potrebbe essere quella con il Chievo, alla ripresa del campionato dopo la sosta di novembre. Il ragazzo, però, sta stupendo in queste settimane per la sua reattività e per la sua forza atletica. A Udine, potrebbe toccare a Karnezis al posto di Ospina anche perché il colombiano tornerà a Castel Volturno solo giovedì.

