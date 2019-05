Messi-Ronaldo, la sfida finita che non avrà un vincitore

di Benedetto Saccà

Folgorato e schiantato da una dose di bellezza quasi intollerabile, il pianeta (del calcio) torna d’istinto a deliziarsi nel gesto che ha l’abitudine di compiere da dieci anni almeno. Nel celebrare Leo Messi o Cristiano Ronaldo, si chiede chi sia il migliore del mondo. La domanda però annega subito nel mare della premessa. Perché la parola «migliore» abbraccia un arcobaleno di significati di cui non siamo all’altezza: e certo non è il risultato di un’operazione matematica. Per tanti, Cristiano è il più bravo. Per molti, forse la maggioranza, è Messi il numero uno. Direbbero gli antichi greci: è un’aporia, e cioè un problema già in partenza senza una soluzione. Ecco, a volersi avventurare in un dibattito impossibile, si potrebbe azzardare ad annotare che Messi disponga di una dote tecnica superiore, mentre Ronaldo di un corredo atletico inferiore a nessuno. Eppure suonerebbe un po’ troppo impreciso: perché, per arrivare alla pulizia della definizione, bisogna lavorare di sintesi, e tagliare qua e levigare là. Forse, più semplicemente, il calcio è una grande regione in cui spuntano due montagne: tipo l’Everest e il K2.

LE MERAVIGLIE

Dunque non sapremo mai. A prevalere saranno sempre le preferenze, lo stile e l’inclinazione di ciascun tifoso. Divorati dallo spirito di competizione, Messi e Ronaldo intanto oscillano tra la sete di spiccare e la disperazione (sportiva) di essere nati nella stessa fetta della storia. A ben pensarci, comunque, il duopolio ha permesso a entrambi di crescere e guadagnare. Messi l’altra sera ha incantato l’universo firmando una doppietta nella semifinale di andata della Champions contro il Liverpool al Camp Nou. Tocco ravvicinato e vincente dopo respinta della traversa; poi sovrannaturale sinistro da 27 metri a 91 chilometri l’ora su punizione, a infilare l’incrocio. Un’emozione. Non fosse abbastanza, Leo si è arrampicato fino a quota 600 gol con la maglia del Barcellona, eguagliando – guarda un po’ – proprio Ronaldo, decollato a 600 in carriera giusto qualche giorno prima. Pazzesca sincronia. Il punto è solo che a Messi sono servite 118 partite meno rispetto al rivale.

I PERCORSI

Così, a furia di disegnare paesi delle meraviglie sui campi, Leo e Cristiano sono diventati grandi. Il blaugrana festeggerà a giugno i 32 anni, mentre lo juventino ne ha compiuti 34 a febbraio. Successi, neppure a contarli. Per elencare tutti i titoli e i record, avremmo bisogno di tre pagine. Gli ultimi conteggi raccontano di 36 trofei e cinque Palloni d’oro sollevati dall’argentino; e di 29 titoli e altrettanti Palloni vinti dal portoghese. Ed è superfluo annotare che mercoledì Messi abbia compiuto un netto sorpasso sull’avversario nella corsa verso il Pallone d’oro del prossimo anno. Di fatto coincidenti nel camminare della carriera, però molto differenti nei tratti della personalità, Leo e Cristiano non sono amici ma si rispettano. Uno è nato (calcisticamente), cresciuto e divenuto magico in un unico club (o in un club unico...); l’altro oggi regna sulla Juventus dopo aver trascinato lo Sporting Lisbona, il Manchester Utd e il Madrid. Nell’infinita ossessione dello sport di creare dualismi, ad abbassare il volume della rivalità è però la genuinità di un bimbo. Si chiama Cristiano Ronaldo Jr., è il figlio di CR7, ha otto anni e ha un solo idolo: Messi. E da un particolare del genere, allora, si intuisce il privilegio di poter ammirare due dei migliori della storia sfidarsi sullo stesso campo. Mai il calcio, nei tempi, era stato tanto generoso.

