Ai Dorados la semifinale di andata: Maradona vede ancora la finale

A pochi mesi di distanza dall'ultima volta, Diego Armando Maradona vede ancora ad un passo la finale dei playoff del campionato messicano che varrebbe la promozione. I suoi Dorados, nella notte italiana tra mercoledì e giovedì, hanno battuto 3-1 i Mineros de Zacatecas nella semifinale di andata e nella gara di domenica notte dovranno conservare il vantaggio accumulato per guadagnarsi il pass verso l'ultima partita.



«Abbiamo giocato una grande partita, abbiamo pressato alto e con intensità mettendoli in difficoltà» ha detto l'ex campione del Napoli nel post partita. «Ma se crediamo di essere già in finale sbagliamo: dovremo giocare come fatto oggi anche al ritorno, abbiamo grande rispetto per il nostro avversario» ha continuato Diego.



