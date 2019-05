Uva lancia la nuova Champions: «No alle wild card, tutti alla pari»

di Pino Taormina

«Non c'è nessuna incomprensione con l'ECA, Leghe e Federazioni. Stiamo lavorando per trovare un nuovo format per le competizioni UEFA a partire dal 2024. In maniera costruttiva e senza alcun tipo di conflittualità. Partendo dai nostri capisaldi, condivisi da tutti: per prendervi parte valgono i meriti sportivi della stagione e non si giocheranno gare europee nei weekend». Michele Uva, vice presidente della Uefa, è categorico. È reduce dal vertice di Budapest con le federazioni dove l'Uefa ha informato e rassicurato tutti i presidenti federali, alcuni scettici sul progetto di riforma.



Presidente Uva, in tanti non si fidano di questa riforma che si teme possa ridimensionare il valore dei campionati nazionali.

«È un timore ingiustificato. Perché nessuna decisione è stata presa, né verrà presa nei prossimi mesi. L'Uefa ha posto in essere un processo di consultazione, ascolterà le proposte e alla fine deciderà per il bene di tutto il calcio europeo. è una ulteriore evoluzione della competizioni che dal 1992 ad oggi ha più volte cambiato il suo format. Per esempio due anni fa si è deciso di qualificare alle fasi a gironi direttamente 4 italiane, senza playoff. Senza il clamore che leggo in questi tempi».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO