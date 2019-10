Bologna, Mihajlovic scende in campo: dirige l'allenamento a Casteldebole

Sinisa Mihajlovic in campo, a Casteldebole: il tecnico serbo ha diretto l'allenamento del pomeriggio in vista del match di sabato all'Allianz Stadium contro la Juventus. Mihajlovic dovrebbe guidare i suoi ragazzi anche nell'allenamento di domani ed essere in panchina sabato sera a Torino.



Il tecnico serbo è stato dimesso l'8 ottobre scorso dall'ospedale Sant'Orsola di Bologna dopo aver completato il secondo ciclo di chemioterapia per curare la leucemia.

