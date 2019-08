Una notizia che riempie il cuore di gioia: Sinisa Mihajlovic, dopo 40 giorni ininterrotti di ospedale per la prima parte delle cure contro la leucemia, questa sera andrà in panchina per guidare i suoi ragazzi contro il Verona. Promessa mantenuta da è parte dell'allenatore rossoblù che nei giorni scorsi aveva promesso ai suoi ragazzi che li avrebbe guidati nella prima di campionato.



