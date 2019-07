Mazzone: «Forza Sinisa, tu sei speciale e ce la farai»

«Una persona speciale, ho avuto il piacere di allenarti! Forza Sinisa, ti siamo vicini!!». Carlo Mazzone, agli ordini del quale l'attuale tecnico del Bologna lavorò da giocatore della Roma al suo arrivo in Italia, è stato uno dei primi a manifestare, via Instagram, la propria solidarietà al suo ex 'allievò. Il pensiero di Mazzone è accompagnato da una foto di Mihajlovic con la maglia della Roma.

