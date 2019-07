Mihajlovic in lacrime: «Ho la leucemia, so che la vincerò». La conferenza stampa in diretta

di Simone Pierini

Sinisa Mihajlovic, tutta la verità: la conferenza stampa in diretta. La notizia dello stop improvviso, della scelta di abbandonare la panchina del Bologna per affrontare una «terapia d'urto», ha scosso il mondo del calcio e non solo. Oggi sarà lo stesso allenatore serbo dal centro tecnico di Casteldebole a raccontare la sua malattia e la sua scelta. A far luce sulla situazione.









16.33 Sinisa Mihajlovic: Ho fatto di tutto per stare peggio di Sabatini che è stato male. Ho chiesto questa conferenza stampa, ho chiesto anche riservatezza perché volevo io dare la notizia a tutta la gente. Purtroppo o per fortuna abbiamo fatto alcuni esami dove si sono scoperte alcune anomalie che non c'erano quattro mesi fa. Questa è la verità: abbiamo detto che avevo la febbre, mia moglie dentro di se non ci ha creduto. Ho la leucemia. EÈ stata una bella botta. Ho passato tutta la notte a riflettere e a piangere.



16.31 Walter Sabatini: Il mister ha deciso di incontrare la stampa per informare tutti sulla sua situazione. Gli siamo vicini io e Di Vaio ma idealmente qui presente c'è tutta la società. Quest'uomo è il nostro conduttore e terrà in mano il Bologna fino al termine del contratto. Sconfiggerà la sua malattia e saremo sempre al suo fianco. Resterà l'allenatore del Bologna.



TIFOSI BOLOGNA, «MIHAJLOVIC NON MOLLARE, SIAMO CON TE»

«Sinisa non mollare, Bologna è con te». È il testo dello striscione affisso a Casteldebole quest'oggi dai tifosi del Bologna. Un messaggio di sostegno al tecnico rossoblù, Sinisa Mihajlovic, che oggi, alle 16.30, dovrebbe annunciare la sua rinuncia alla panchina per motivi di salute.

