Mihajlovic: «Salvezza capolavoro Domani incontro con la società»

Vittoria voleva e vittoria ha avuto. Sinisa Mihajlovic chiude con la festa del Dall’Ara, una salvezza meritata e la voglia del pubblico di casa di tenerlo ancora a Bologna. «Arrivare in una squadra messa male e salvarsi così è un capolavoro. Ma il merito è della squadra, siamo partiti bene poi siamo andati sempre meglio. Ad un allenatore fa piacere vedere l’amore della gente, ma so bene che due sconfitte cambierebbero tutto. Siamo legati sempre ai risultati, se mancassero quelli sarebbe diverso. Ma qui mi hanno accolto tutti bene, avevo un debito con questa piazza e l’ho ripagato. Domani ci incontreremo con la società, ne parleremo e decideremo insieme cosa fare».



«Sono molto contento, la squadra mi ha sempre seguito dal primo allenamento», ha continuato a Sky Sport. «Ho cercato di trasmettere la mia mentalità, il coraggio di andare sempre in campo per cercare la vittoria. Il gruppo è cresciuto nella consapevolezza dei propri mezzi, nella fiducia e volevano tutti riscattare la prima parte di stagione negativa. Abbiamo tirato fuori l’orgoglio che c’era. È stata una vittoria di gruppo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA