«Mihajlovic zingaro» Scoppia la bufera sul web per il post del deputato Corsaro

Indignazione sul web per un post pubblicato dal deputato di destra Massimo Corsaro che insulta l'ex allenatore del Torino e i radiocronisti Rai, ieri in sciopero. Il parlamentare, che si definisce «Sempre a Destra. Juventino sfegatato, nemico del politicamente corretto e del socialismo commenta a modo suo il derby di Coppa Italia: »I) Che bella la #direttaRAI senza le stronzate dei commentatori piagnoni; II) la squadra bovina è più inutile del Borgorosso F.C.; III) Mihailovic è uno zingaro che guida una banda di frustrati perdenti; IV) #oggiococchiùbelldomunn' in semifinale non c'è arrivato (riferendosi al Napoli, ndr)». Le esternazioni di Corsaro raccolgono valanghe di commenti disgustati, repliche di insulti, ma anche interventi ironici, a cominciare dalla moglie di Mihajlovic, Arianna Rapaccioni: «Anche se non lo sei ... - scrive, rivolgendosi al marito - mi accodo a quella massa di ignoranti che pensano che l'essere nato in Serbia significhi essere zingaro .... E visto che non ho nulla contro di loro ti dico SEI IL MIO ZINGARO PREFERITO«». Nessuna risposta da parte di Mihajlovic, che non è presente sui social, ma l'ex tecnico del Torino, avrebbe deciso di denunciare il parlamentare.

COPPA ITALIA



I) che bella la #direttaRAI senza le stronzate dei commentatori piagnoni;

II) la squadra bovina è più inutile del Borgorosso F.C.;

III) Mihailovic è uno zingaro che guida una banda di frustrati perdenti;

IV) #’oggiococchiùbelldomunn’ in semifinale non c’è arrivato. — Massimo Corsaro (@MassimoCorsaro) 3 gennaio 2018

