Milan-Atalanta 1-1 La Diretta Higuain sblocca, Papu Gomez pareggia

Il Milan per acquisire quella mentalità vincente la cui mancanza il tecnico Gattuso e la dirigenza hanno individuato come la principale lacuna del momento; l'Atalanta per raddrizzare un inizio di campionato decisamente storto, che ha visto i bergamaschi perdere 2 delle 4 partite fin qui giocate, pareggiare a Roma e vincere soltanto la prima all'esordio in casa col Frosinone.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN: Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessié, Biglia, Bonaventura, Suso, Higuain, Calhanoglu.

ATALANTA: Gollini, Toloi, Masiello, Palomino, Gosens, de Roon, Freuler, Castagne, Pasalic, Barrow, Gomez.

© RIPRODUZIONE RISERVATA