Milan, Bakayoko visite effettuate: in giornata la firma

di Redazione Sport

Sono terminate verso le 12.45 le visite mediche di Tiemouè Bakayoko, prossimo acquisto del Milan. Il 23enne francese si recherà nel pomeriggio a Casa Milan, dopo aver ottenuto l'idoneità, per la firma del contratto. Domani farà i test fisici a Milanello e, con ogni probabilità, si allenerà per la prima volta con i suoi compagni di squadra. Bakayoko dovrebbe scegliere la maglia numero 14 in omaggio al quattordicesimo arrondissement di Parigi, il quartiere in cui è cresciuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA