Milan, Bennacer: «Inter favorita? Parlerà il campo»

«Il derby è una partita che tutti vorrebbero giocare. Sono impaziente. Inter favorita? Non puoi dire che c'è una squadra più forte dell' altra, lo vedremo sul campo. Noi dobbiamo vincere perché è il primo grande test contro una grande squadra». Ismael Bennacer, uno degli acquisti più importanti del mercato estivo del Milan, sente le emozioni del suo primo derby in rossonero e non crede ad un'Inter abbia i favori del pronostico. La panchina contro l'Hellas Verona non lo ha turbato: «È normale, non ho giocato perché in una grande squadra funziona così, devo lavorare essendo nuovo e arrivato da poco». E l'esempio migliore lo ha proprio in squadra: Biglia. «Ha tanta esperienza - racconta Bennacer a Sky Sport - ha 33 anni e sa cosa deve fare in campo con o senza palla. È sempre concentrato, non siamo uguali e posso imparare tanto da lui».

