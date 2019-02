Milan e Cagliari chiudono il calendario della 23a giornata di Serie A con il match in programma a San Siro alle ore 20.30 della domenica sera; i rossoneri di Gennaro Gattuso, dopo il pareggio dell'Olimpico di domenica scorsa, cercano il ritorno alla vittoria per difendere il 4o posto in classifica dall'assalto degli avversari, mentre il Cagliari, con i suoi 21 punti, rischia molto in zona retrocessione e intende fare risultato per allontanarsi dalla terzultima posizione della graduatoria.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

MILAN: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Calhanoglu, Piatek.

CAGLIARI: Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Faragò, Barella, Padoin; Ionita; Joao Pedro, Pavoletti.



Il Cagliari non riesce ad espugnare San Siro, quando è il Milan a fare da padrone di casa, dal 1 giugno 1997, quando vinse per 0-1 grazie alla rete messa a segno da Roberto Muzzi. Sui 36 precedenti in totale, sono 24 le vittorie del Milan, 9 i pareggi e 3 le affermazioni dei sardi. Il Milan ha vinto in casa, ultimamente, solo 1 delle 4 sfide giocate in campionato, con la SPAL, raccogliendo poi 2 pareggi (Torino e Napoli) ed incassando la sconfitta contro la Fiorentina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA