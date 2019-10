Milan caos: Giampaolo è out, ma Spalletti vuole 10 mln dall'Inter

di Bruno Majorano

Il paradosso è che doveva sperare di vincere per salvare la sua panchina. Eppure il 2-1 conquistato sabato sera sul campo del Genoa non ha cambiato le sorti di Marco Giampaolo. La sua panchina è infatti in bilico continuo e con il passare delle ore diventa sempre più concreta la possibilità di un esonero, mentre a Casa Milan procedono le riflessioni su come sostituire l'allenatore dopo sette giornate di campionato approfittando della sosta per le nazionali.





