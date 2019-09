Il Milan conferma Giampaolo: «Non è in discussione»

Marco Giampaolo non è in discussione. Lo confermano fonti del club, all'indomani della sconfitta contro il Torino. Le stesse fonti precisano che domenica sera contro la Fiorentina non è l'ultima spiaggia per l'allenatore rossonero, a cui verrà garantito «tempo» e il «pieno supporto», nonostante le tre sconfitte in cinque gare. La dirigenza ha apprezzato la prima ora della gara di ieri in cui il Milan è riuscito a mettere sotto il Torino, prima del blackout di 4' che è costato la sconfitta.



Restano dunque valide e fanno fede le parole pre-gara di Paolo Maldini. Il direttore tecnico rossonero aveva dichiarato la «piena fiducia in Giampaolo», azzardando un paragone con la prima stagione al Milan di Sacchi, salvato dall'esonero solo da un gol di Virdis a Verona: «Con Giampaolo - le parole di Maldini - abbiamo fatto una scelta precisa, totale fiducia in lui e sappiamo che per mettere in pratica le sue idee serve tempo. Sappiamo che tipo di tecnico abbiamo preso, ci abbiamo parlato tanto, siamo ambiziosi e crediamo che lui sia l'allenatore giusto. Questi momenti ricordo che li abbiamo passati anche con Sacchi e dopo qualche mese

