Milan-Arsenal 0-2: Mkhitaryan e Ramsey mandano ko Gattuso

Il Milan risveglia l’Arsenal, che torna a vincere (0-2 davanti ai 72 mila di San Siro) dopo quattro sconfitte di fila. I rossoneri vengono puniti dall’esperienza e dal cinismo della squadra di Arsene Wenger. Da parte loro, i rossoneri sbagliano troppo, anche le cose più semplici. Calabria va sempre in difficoltà; Rodriguez conferma i suoi difetti; Biglia e Kessie sono sempre in ritardo; Bonaventura, Suso e Calhanoglu non impensieriscono mai la difesa dell’Arsenal. A questi livelli contro questi avversari certi errori si pagano a caro prezzo. Così nonostante l’avvio agguerrito del Milan, è l’Arsenal a trovare il vantaggio al 15’ con una conclusione di Mkhitaryan deviata da Bonucci. I rossoneri si svegliano troppo tardi con Bonaventura (tiro al volo che si spegne sul fondo), rischiano due volte con Chambers e Welbeck e sfiorano il pari con un colpo di testa di Bonucci. Ma al 49’ arriva la doccia gelata: invenzione di Ozil, sbuca Ramsey che salta Donnarumma e insacca. Nella ripresa Bonaventura si mangia subito il gol dell’1-2. Gattuso corre ai ripari inserendo Kalinic e André Silva per Calhanoglu e Cutrone, ma il Milan non ha profondità. Steccano i suoi uomini migliori, che hanno la possibilità di rialzarsi già domenica contro il Genoa.



