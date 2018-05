Milan-Fiorentina 1-1 La Diretta Fischi a Donnarumma

Fischi a San Siro per Gianluigi Donnarumma, prima di quella che potrebbe diventare la sua ultima partita con il Milan. Il portiere, terminando il riscaldamento prima della sfida con la Fiorentina, ha regalato la maglia d'allenamento a un tifoso posizionato dietro la sua porta. Domenica scorsa a Bergamo gli ultrà rossoneri avevano respinto l'offerta di Donnarumma, che dopo il pareggio con l'Atalanta si era avvicinato per lanciare loro la sua maglietta. E soprattutto dalla Curva rossonera sono arrivati i fischi quando poi lo speaker ha annunciato il suo nome nelle formazioni.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Cutrone, Kalinic, Calhanoglu. A disp.: Storari, A. Donnarumma, Silva, Gómez, Abate, Biglia, Musacchio, Antonelli, Torrasi, Tsadjout, Tiago Dias. All. Gattuso

FIORENTINA (3-5-1-1): Sportiello; Vitor Hugo, Pezzella, Milenkovic; Chiesa, Benassi, Cristoforo, Dabo, Biraghi; Saponara; Simeone. A disp.: Cerofolini, Dragowski, Badelj, Eysseric, Falcinelli, Olivera, Gil Dias, Valencic, Hristov, Bruno Gasper, Thereau. All. Pioli

