Il Milan, in piena emergenza, crolla a San Siro contro la Fiorentina (0-1) e scivola al quinto posto, scavalcato dalla Lazio. Decisivo il gol di Chiesa al 28’ della ripresa. L’esterno viola non gioca una bellissima partita, poi si accende con quella conclusione che da fuori area trafigge Donnarumma. Rino Gattuso ce la sta mettendo tutta per far fronte ai tantissimi infortuni, ma su di lui ora tornano prepotentemente Arsene Wenger (tecnico vicinissimo a Ivan Gazidis per i trascorsi di entrambi all’Arsenal) e di Roberto Donadoni. Il sogno, ma per ora irrealizzabile, è quello di Antonio Conte. Al di là del futuro di Gattuso, sta di fatto che il Milan non segna un gol, ma stavolta invece di conquistare un punto come aveva già fatto contro Torino e Bologna, perde il match senza quasi mai tirare in porta.



Come mezz’ala gioca Calabria, ma non è il suo ruolo e non gli si può chiedere di più. Sciagurata la prestazione di Castillejo, il peggiore in campo in assoluto, e ancora deludente quella di Higuain. Maurizio Sarri insiste per averlo al Chelsea già da gennaio: bisognerà capire le scelte immediate del club di via Aldo Rossi. Il Milan non gioca benissimo. Cerca di creare con Calhanoglu che sbaglia al 7’, quando tira fuori davanti a Lafont, e con una sassata di Rodriguez al 30’ deviato in angolo da Lafont. Nel primo tempo Donnarumma fa da spettatore. Così come nella ripresa. Fino al minuto 28, quando Chiesa salta Calabria e da fuori area insacca in rete. Esulta Stefano Pioli: per i rossoneri è una sconfitta pesante.



