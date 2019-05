Milan, Gattuso chiede il riscatto: ​«Dimostriamo di essere arrabbiati»

di Salvatore Riggio

Il Milan non può più sbagliare. Contro il Bologna è davvero ultima spiaggia. «Siamo arrabbiati, dimostriamolo», dice Rino Gattuso.



Futuro. «Il mio unico obiettivo è andare in Champions League, e ho due anni di contratto. La parola dimissioni per me non esiste, il resto non conta nulla».



Summit.«Non è stata presa nessuna decisione, abbiamo solo parlato del gruppo e di cosa potevamo fare».



Bologna. «Stanno bene, da quando c'è Sinisa viaggiano molto forte. Hanno velocità, hanno cambiato modo di giocare ma ripeto, domani possiamo ancora affrontare la squadra più forte al mondo, ma abbiamo il dovere di dire la nostra, dimostrare che siamo vivi».



Champions. «Chi gioca a calcio, chi fa sport, sa benissimo che ci vuole ambizione, l'orgoglio di sentire quella musica e certe partite».



Ritiro. «Ho fatto una roba che non volevo fare, ma ci sono regole da rispettare per tutti. Nei momenti di difficoltà bisogna capire l'ambiente e la maglia che si indossa, ho fatto la scelta del ritiro perché mi sembrava che tutti non ci stavamo più con la testa».



Momento. «Ho visto una squadra arrabbiata e dobbiamo dimostrarlo sul campo. Il ritiro non è il massimo, ma abbiamo il dovere di assumerci la responsabilità di tutto».



