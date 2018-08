Il Milan debutta in questo campionato al San Paolo contro il Napoli e Rino Gattuso ritrova il suo maestro Carlo Ancelotti: «Abbiamo condiviso tantissime cose. Lo sento spesso e ieri mi ha chiesto se volessi le mozzarelle», ha scherzato il tecnico rossonero.



Higuain. «Solo con lui non vinciamo nulla. Abbiamo bisogno della squadra. Lui è un calciatore di altissima qualità, uno dei dieci più forti al mondo. Dobbiamo metterlo nelle condizioni giuste dandogli delle palle gol».



Valore di Higuain. «André Silva ha già fatto tre gol, ma noi non avremmo mai voluto cederlo. È lui che ha chiesto la cessione. L’anno scorso abbiamo sbagliato tanti gol in attacco, sono stagioni. Speriamo non succeda a Higuain. È un nome che circolava già con la vecchia gestione. Il suo arrivo era da sempre una priorità».



Panchina Milan. «Sono nato con la pressione, sono nato settimino. La vivo bene, c’è gente che sta peggio di me, mi invidiano in tanti. Mi hanno fatto una squadra importante. Come ha detto Spalletti, ho voluto la bici e ora pedalo. Possiamo essere più forti dell’anno scorso, ma ci vuole del tempo».



Napoli. «Ha una sua identità, tanti giocatori giocano insieme da anni. Ancelotti sta provando a cambiare, ma il Napoli di oggi assomiglia ancora a quello di Sarri, non ci ha messo mano al cento per cento».



Sfida ad Ancelotti. «Ieri mattina ci siamo sentiti, come facciamo spesso da quando ho smesso. Mi ha chiesto se voglio le mozzarelle. Sapete tutti quello che abbiamo condiviso. È stato più di un allenatore. Qualche chiamata nei momenti difficoltà gliel’ho fatta. È stato un grandissimo rapporto, oltre quello calciatore/allenatore. Il rapporto è rimasto, lui è il maestro, ma domani a Napoli ce la giocheremo».



Insegnamenti. «Ancelotti in campo era grintoso, non mollava mai. È cambiato da quando fa l’allenatore, voi pensate che io e lui non ci assomigliamo caratterialmente. Mi ha sempre sorpreso la sua semplicità. Si comportava come Rocco. Da quando ho smesso, non ho mai sentito nessun calciatore parlare male di Ancelotti. Riusciva a parlarti con il cuore in mano, non raccontava bugie. È un maestro».



Atteggiamento. «Serve avere un’identità. Contro il Napoli dovremo avere grande personalità e coraggio».



Caldara. «Viene da metodi di allenamento diversi dal nostro, ma ha grande mentalità e voglia e chiede sempre di fare qualcosa in più. Ci vuole tempo, quando si parla con lui è una spanna sopra gli altri».



Obiettivi. «Dobbiamo migliorare la posizione della scorsa stagione e lavorare duramente per conquistare il quarto posto».



Leonardo e Maldini. «Quando vengono qui da noi portano ossigeno e adrenalina. La squadra si gasa quando li vede e quando parla Paolo, i giocatori sono motivati».

