Gattuso: allenare il Milan è un sogno ma sento il peso della responsabilità

«Il Milan per me, vedendo gli anni da giocatore e da allenatore, è come una famiglia perché sono cresciuto tra i milanisti e ho sempre tifato per i rossoneri. Per me è sempre stato un sogno stare qui però c'è un problema: ogni volta che scendevo in campo da giocatore, e oggi in panchina, sento un peso enorme». Lo dice l'allenatore del Milan, Rino Gattuso, in un'intervista al sito dell'Uefa a due giorni dall'impegno dei rossoneri in Europa League contro l'Olympiacos. «Già di mio sento tanto la pressione, vivo molto le partite e non è facile -sottolinea il 40enne tecnico calabrese - È qualcosa di speciale perché a volte mi sento addosso tantissime responsabilità. Mi sento presidente, magazziniere e tanto altro quando lavoro per questo club».

© RIPRODUZIONE RISERVATA