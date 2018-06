Milan, Fassone fa il pompiere: «I soldi di Li stanno arrivando»

«I soldi di Yonghong Li stanno arrivando». L'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone conferma l'imminente aumento di capitale di circa 10 milioni da parte di Yonghong Li. «L'articolo del New York Times sull'eventuale esclusione dalle coppe? Sono le stesse cose che ormai leggiamo da tempo» aggiunge il dirigente rossonero al termine del Consiglio di Lega.



Secondo il New York Times, gli investigatori dell'Uefa avrebbero raccomandato l'esclusione del club rossonero dalle coppe europee per la violazione del financial fair play. Il prossimo 7 giugno il Milan si presenterà davanti alla camera giudicante dell'Uefa: la tesi del club è quella di chiedere di occuparsi solamente dei conti della società e non di quelli della proprietà. In seguito alla sentenza (attesa il 15 giugno), il Milan potrebbe fare ricorso al Tas di Losanna. Entro lunedì invece sono attesi i 10 milioni di euro da parte di Yonghong Li per una nuova tranche relativa all'aumento di capitale. Soldi che, secondo l'ad Fassone, sono quindi in arrivo. Il proprietario del Milan dovrà versare, inoltre, ulteriori 32 milioni entro il 30 giugno prossimo, divisi in un versamento da 10 e l'ultima da circa 22 milioni.

