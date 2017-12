Milan, Gattuso mette le mani avanti: «Vittoria importante, ma siamo stanchi»

«Sappiamo che abbiamo avuto problemi e ne abbiamo tutt'ora. Il derby è stato una partita importante, ci dà tanta forza e la possibilità di lavorare con più tranquillità ma bisogna guardare avanti». Rino Gattuso preferisce non parlare di svolta per il Milan dopo la vittoria in coppa Italia contro l'Inter e aggiunge, «non per mettere le mani avanti» che la sua squadra arriva alla trasferta di domani a Firenze «con tanta stanchezza e qualche acciacco». «Non faccio il mago, non so se è la svolta: è stata una vittoria importante e difficile, noi dobbiamo continuare a lavorare e voglio continuare a vedere gli atteggiamenti di questo periodo. Poi vedremo dove arriveremo», ha aggiunto Gattuso, e lo spirito guerriero di cui parla è espresso soprattutto da Patrick Cutrone: «Non mi sembra un ragazzo che si monti la testa. È tarantolato, ha il veleno addosso e ci mette poco ad infiammarsi, anche quando lo chiami per il cambio ci mette un secondo ad arrivare e togliersi la casacca, e se gli chiedi di andare in porta si mette subito i guanti - ha sorriso -. I numeri dicono che bisogna lavorare sull'attacco: 317 tiri, con 23 gol, si può fare di meglio».



La visita del presidente Li Yonghong in occasione del derby di mercoledì ha portato «tranquillità» al Milan. «Sono contento per le parole che ha detto alla squadra, e per la tranquillità che ha portato, spiegando che bisogna essere uniti nel momento di difficoltà, che la società crede molto ai giocatori e nei dirigenti», ha raccontato l'allenatore rossonero Rino Gattuso alla vigilia della trasferta di Firenze, dove però non seguirà la squadra il proprietario cinese, che lascerà l'Italia fra oggi e domani. «È un uomo molto pacato, di poche parole ma belle chiare. È staio importante per me e i miei giocatori», ha sottolineato Gattuso, aggiungendo di non aver parlato con mr Li dopo il derby. «Era molto stanco per il viaggio, è stato con noi fino alle 17 a Milanello a parlare con me, Fassone e Mirabelli. Dopo la partita ho parlato con David Han Li», l'executive director del Milan.

