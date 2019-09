Sono ore di riflessione a Casa Milan su Marco Giampaolo, il cui destino resta incerto. Le parole a caldo di Paolo Maldini dopo il ko con la Fiorentina potrebbero non garantire la conferma al tecnico, a cui però il club starebbe pensando di concedere l'ultima chance contro il Genoa per salvare la panchina.







La dirigenza starebbe infatti già valutando alcune alternative: Rudi Garcia il candidato forte, la coppia Shevchenko-Tassotti è una suggestione. Oggi la squadra non si allenerà, la ripresa è prevista per domani.







