Giampaolo e la crisi rossonera: «Spero di mangiare il panettone»

La crisi è evidente, di gioco e di risultati. Ma Giampaolo non si arrende, vuole portare in alto il Milan, perché il suo percorso è solo all'inizio. «Dobbiamo trovare una soluzione a questa crisi. Andarsene? Mai. Chi va via, vuol dire che si arrende. Piatek? Chi fa gol non si dimentica come si fa: capita, sono cicli, periodi un pò così. Lavoriamo per fare bene e trovare una soluzione. Arrivare al panettone? Lavoriamo per mangiare anche quello. Gli obiettivi devono essere sempre massimi. Il Milan è al di sopra degli interessi individuali». Sono le parole di Marco Giampaolo, intercettato all'uscita di Milanello da 'Le Ienè di Italia 1. Il tecnico del Milan sabato si gioca la panchina contro il Genoa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA