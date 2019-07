Milan, Giampaolo tifa Bonaventura: vicino il rientro di Jack

di Salvatore Riggio

Marco Giampaolo non vede l’ora di riabbracciare Giacomo Bonaventura. Il 25 ottobre il centrocampista rossonero si era fatto male al ginocchio sinistro ed era stato costretto, a novembre, a un intervento chirurgico negli Stati Uniti, a Pittsburgh. Così Bonaventura ha perso tutta la stagione di Rino Gattuso, quella della lotta Champions con il quarto posto a un solo punto. Giampaolo lo considera un giocatore fondamentale nel suo progetto rossonero. Soprattutto per la sua duttilità: «Jack» può giocare come mezz’ala, come trequartista e come esterno sinistro in un 4-4-2, come ai tempi dell’Atalanta. In via Aldo Rossi non vogliono forzare il rientro di Bonaventura, che intanto in questi giorni a Milanello ha iniziato a correre. Ed è un’ottima notizia, dopo il calvario di questi lunghi otto mesi. Nel frattempo, Paolo Maldini e Frederic Massara continuano a lavorare con la Fiorentina per Veretout (c’è da registrare la forte concorrenza della Roma, che segue Suso), mentre Theo Hernandez ha scelto la 19, in passato sulle spalle di Leonardo Bonucci e negli ultimi sei mesi della scorsa stagione sulla maglia di Piatek, che quest’anno riparte con la 9.



© RIPRODUZIONE RISERVATA