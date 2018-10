Milan, Higuain corre verso il derby: «Sarà importante per il nostro futuro»

«Ho voglia, speriamo di vincere questa partita, che sarebbe importante per il futuro». Gonzalo Higuain non nasconde quanto il derby contro l'Inter possa incidere sulle ambizioni del Milan. «Se faccio gol è meglio, ma l'importante è prendere questi tre punti», ha spiegato a Milan Tv l'attaccante argentino, sempre a segno nelle ultime cinque partite fra campionato ed Europa League. «Mi sento bene - ha sorriso il centravanti milanista -, spero di continuare così per tutta la stagione».



© RIPRODUZIONE RISERVATA