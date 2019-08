Milan, ignorati i campanelli d'allarme: Suso e Piatek già sotto accusa

di Salvatore Riggio

Se anche uno come Maurizio Sarri aveva deciso di cambiare modulo dopo pochissime partite sulla panchina del Napoli, correva l’anno 2015, perché non dovrebbe farlo Marco Giampaolo? Siamo al confine tra il coraggio di fare un passo indietro e la perplessità che comporta una decisione del genere. Ci sarebbe solo da chiedersi il perché questo campanello d’allarme, su quanto fosse sterile il reparto offensivo nelle sei gare del precampionato con soli cinque gol realizzati, sia stato ignorato fino alla trasferta di Udine, alla Dacia Arena. Attorno al Milan l’unica incertezza era proprio sul modulo. Il mancato arrivo di un trequartista di razza, aveva spinto Giampaolo a provare Suso. Lo spagnolo era sì sembrato frizzante nel suo nuovo ruolo, ma contro i friulani è apparso isolato e incapace di trovare gli spazi giusti. Inoltre, le difficoltà di Piatek nel 4-3-1-2 erano ben visibili sotto gli occhi di tutti (zero le reti in estate). Per poi dare la responsabilità alla maledizione del numero 9 e al sortilegio del post Pippo Inzaghi. Sta di fatto, che la sconfitta dell’esordio sconquasserà il Milan almeno in termini tattici. Almeno per ora. Si passerà dal 4-3-1-2 al 4-3-3, in attesa di tempi migliori. Del rientro di Theo Hernandez e della condizione perfetta di Bennacer e Rafael Leao. Ma al di là di tutto, preoccupa anche l’aspetto atletico. Il Milan è apparso lento, imballato, in ritardo su ogni pallone e non è aiutato per niente dai terzini. Calabria e (soprattutto) Rodriguez spingono poco. Questa è una peculiarità (in negativo) dello svizzero, alla terza stagione a Milano. Fattore disarmante per un giocatore con la sua esperienza. A Giampaolo il compito di raddrizzare subito il Milan. Con coraggio e, se serve, con scelte impopolari. Il campionato è appena iniziato, ma il quarto posto non si può davvero fallire e per l’ex Samp la panchina rossonera è un’occasione da non sprecare.

