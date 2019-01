L'ad del Milan, Ivan Gazidis, ha partecipato oggi ad un incontro con alcuni rappresentanti della Uefa a Nyon, in Svizzera. Un confronto interlocutorio ma orientato alla ricerca di una mediazione tra le parti per evitare uno scontro al Tas di Losanna, dove il Milan si è rivolto dopo la sentenza della Camera Giudicante per le violazioni sul Fair Play Finanziario. Tra le altre cose, a quanto si apprende, Gazidis ha chiesto chiarimenti sui paletti del mercato, con la sessione invernale ancora aperta. L'ad ha anche sottolineato il pieno rispetto del Milan verso le istituzioni in un clima disteso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA