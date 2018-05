di Eleonora Trotta

Milan alla ricerca del prossimo attaccante. Oggi, a Casa Milan, il duo Mirabelli-Fassone ha incontrato Beppe Bozzo, intermediario delle operazioni Alvaro Morata (Chelsea) e Simone Zaza (Valencia). E se il primo ha ancora come priorità un ritorno alla Juventus, il secondo appare molto più alla portata del club rossonero, in ansia per le sanzioni Uefa e costretto a cedere alcuni pezzi pregiati. Ecco che tra i partenti c'è sempre André Silva, valutato circa 30 milioni di euro. L'attaccante portoghese è in trattativa con due club molto vicini al suo agente, Jorge Mendes: Wolverhampton (in vantaggio) e Monaco.



Anche la Juventus venderà. Detto di Higuain (la società bianconera è pronta a valutare offerte dall'estero), pure Benatia figura nella lista dei sacrificabili. Il difensore bianconero ha ricevuto proposte dalla Francia e dall'Inghilterra: costa 20-25 milioni di euro. Capitolo panchine: ufficiale Lucien Favre al Borussia Dortmund fino al 2020; Manuel Pellegrini è il nuovo allenatore del West Ham.

© RIPRODUZIONE RISERVATA